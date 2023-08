Wyjątkowe miejsce za naszą granicą. Romantyczny zakątek u naszych sąsiadów

Po chwilę wytchnienia od codziennego zgiełku miasta, warto wybrać się do jednego z licznych parków - w samym sercu Aschaffenburga znajduje się Park Schöntal z ruinami kościoła nad stawem, w którym zamieszkały żółwie. Wiosną do parku ściągają prawdziwe tłumy, by podziwiać kwitnące magnolie. Nieco bardziej oddalony od centrum miasta Park Schönbusch to z kolei jeden z największych i najstarszych ogrodów w stylu angielskim w Niemczech. I przy okazji jedno z ulubionych przez mieszkańców miasta miejsc na wypoczynek.