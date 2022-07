Samolot wylądował awaryjnie. Pasażerka dostała ponad 190 tys. odszkodowania

Awaryjne lądowanie we Frankfurcie

Zaistniała sytuacja miała miejsce w lipcu 2018 r. Samolot leciał z Dublina do Zadaru. "Po ok. 80 minutach lotu w kabinie nastąpił nagły spadek ciśnienia, w związku z czym piloci podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu na najbliższym lotnisku". - czytamy w brytyjskim dzienniku "The Independent". Z relacji podróżnych wynika, że samolot zaczął gwałtownie lecieć w dół, a wszyscy znajdujący się na pokładzie usłyszeli komunikaty o konieczności założenia masek tlenowych. Po tym wydarzeniu 33 ze 189 pasażerów trafiło do szpitala, skarżąc się na szereg dolegliwości.