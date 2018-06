Singapur – Nowy Jork. Najdłuższa trasa lotnicza ruszy w październiku

19 godzin – tyle czasu spędzą podróżni na pokładzie samolotu Singapore Airlines.Trasa będzie liczyła ok.16 tys. km i nie zakłada żadnych międzylądowań. ​Na pokładzie będzie łącznie 161 miejsc. 67 w klasie biznes i 94 w klasie premium economy.

To jednak nie koniec, bo Quantas Airways planuje pokonać wszystkich, uruchamiając w 2022 r. trasę z Sidney do Londynu, mająca długość ponad 17 tys. km. Szef Qantas Alan Joyce określił tę trasę "ostatnią granicą światowego lotnictwa". Do 2022 r. jest jednak jeszcze trochę czasu, a póki co na czołówkę światowych linii w długości przelotów bez międzylądowań wysuwa się Singapore Airlines i ich lot z Singapuru do Nowego Jorku