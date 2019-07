Sinice na plażach. Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów za pobyt nad morzem? – dopytuje czytelniczka

Jeszcze wczoraj na kąpieliskach w Gdańsku na Stogach i w Sobieszewie obowiązywał zakaz kąpieli. Dziś problem zniknął, bo sinice odpłynęły w głąb morza. – Plaże często zakwitają nad polskim morzem. Czy mogę ubiegać się o rekompensatę z tego tytułu? – zwróciła się do nas z zapytaniem pani Magda z południa Polski.



Postanowiliśmy sprawdzić, czy turystce złaknionej morskiej kąpieli przysługuje zwrot kosztów z tytułu ograniczenia dostępu do plaży.

– Zamknięcie plaż podyktowane jest kwestiami bezpieczeństwa. Decyzję o tym, że obecność sinic zagraża zdrowiu plażowiczów i należy na plażach wywiesić czerwoną flagę, podejmuje sanepid. Są to działania prewencyjne, które wynikają z troski o bezpieczeństwo turystów, jak i mieszkańców. Nie słyszałam jeszcze o takim przypadku, żeby ktokolwiek zgłaszał reklamację z tego powodu i ubiegał się o zwrot kosztów – tłumaczy w rozmowie z WP Alicja Bittner z biura prasowego gdańskiego magistratu.

– Zwrot kosztów pobytu w hotelu z powodu sinic na plażach? – dziwi się pani Alicja, która prowadzi pensjonat w Dębkach. – To tak, jakby pojechać w góry i domagać się zwrotu pieniędzy, bo pada deszcz czy nie ma śniegu zimą. To jakiś kuriozalny pomysł – denerwuje się.

– A co z opłatą klimatyczną, którą dolicza się do mojego noclegu? Czy nie powinna być w takich sytuacjach anulowana? – dopytuje pani Magda.

Opłata miejscowa lub uzdrowiskowa to podatek, jaki muszą uiścić przyjezdni za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Gmina może "skasować" nas tylko wtedy, gdy spełnia określone kryteria. Na jej terenie muszą znajdować się np. parki narodowe/krajobrazowe, rezerwaty przyrody, skały, wodospady, muzea, wąwozy, unikalna roślinność, punkty widokowe czy skanseny. Oczywiście musi być też odpowiednia baza noclegowa. Ale żadna gmina nie może ponosić odpowiedzialności za pogodę, wykwit sinic czy decyzję sanepidu.

– Nigdy nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek turysta poprosił o zwrot tej kwoty. Wynika to z tego, że opłata uzdrowiskowa nie dotyczy wejścia na plażę. Płacąc opłatę uzdrowiskową turysta otrzymuje Sopocką Kartę Turysty, która umożliwia dostęp do instytucji kulturalnych ze zniżkami. Mamy bardzo bogaty kalendarz wydarzeń, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do Sopotu – zachęca Anna Golec z Sopockiej Organizacji Turystycznej.