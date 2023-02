Skarby kultury chińskiej z prowincji Anhui

Uliczka Liuchi

W mieście Tongcheng, w południowo-zachodniej części prowincji Anhui, znajduje się słynna uliczka Liuchi, z niezwykłą historią. Liuchi to w tłumaczeniu sześć chi. Chi to jednostka długości w starożytnych Chinach, a długość sześć chi odpowiada mniej więcej dwóm metrom. Ale dlaczego nazwa tej uliczki pochodzi od jej długości? Otóż ponad 300 lat temu dwie sąsiadujące rodziny pokłóciły się o mur graniczny swoich dziedzińców. Krewny jednej rodziny, który był urzędnikiem w innym miejscu, napisał list do swojego krewnego przekonując go: "Napisałeś do mnie list, z powodu kłótni o mur dziedzińca. Czy nie lepiej, jeśli zbudujesz ścianę dziedzińca o trzy chi bliżej twojego domu?". Po przeczytaniu tego listu głowa rodziny poczuła, że ich poprzednie działania były za ostre, więc jego rodzina ustąpiła o trzy chi podczas budowy muru swojego dziedzińca. Sąsiedzi też się zawstydzili i także postanowili ustąpić o trzy chi. Między murami dziedzińców obu domów powstała przestrzeń szeroka na sześć chi, którą wkrótce nazwano "Uliczką Liuchi". Ulica ta jest symbolem tolerancji i skromności ludzi z Tongchengu i pokazuje ich pozytywne cechy w dążeniu do harmonii i osiągnięcia porozumienia z innymi ludźmi.