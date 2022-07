Skóra z problemami - jak ją przygotować do wakacyjnych wojaży

Dlaczego nawilżenie to podstawa?

Pierwszym krokiem do prawidłowego zadbania o skórę z problemami jest nawilżenie. Regularność na tym etapie pozwala nie tylko zachować jędrność, ale w dużej mierze to właśnie ten krok jest odpowiedzialny za wygląd naszej skóry. Jeśli chcemy, aby była zdrowa i promienista, nie możemy go pomijać. Szczególną uwagę na odpowiednie nawilżenie skóry, należy zwrócić przed wystawieniem skóry na promieniowanie UV. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza jeśli wygrzewamy się na słońcu, a potem odwiedzamy pomieszczenie z klimatyzacją.