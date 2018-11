Slawonia - złota brama Chorwacji

Myśląc o Chorwacji, oczami wyobraźni widzimy malownicze nadmorskie miasteczka i urokliwe, romantyczne plaże. Jednak prawdziwe skarby można znaleźć z dala od utartych szlaków. Jedną z takich pereł jest Slawonia – ukryty wśród zieleni region na wschodzie kraju.



Nazywany "Złotym Spichlerzem" obszar łączy cztery regiony winiarskie, których historia sięga czasów Imperium Rzymskiego. Różnorodna oferta gastronomiczna z lokalnym specjałami, bogate tradycje ludowe (dożynki, stroje i muzyka) oraz dziedzictwo kulturalne to znak rozpoznawczy tego regionu i magnes dla przyjezdnych. Warto zatrzymać się tu na dłużej i spędzić niezapomniane wakacje.

Lipicańską dorożką po Osijeku

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu i symbolem regionu są szlachetne konie lokalnej rasy Lipizzaner (koń lipiański/lipicaner), hodowane w Slawonii od 1580 r. Można je podziwiać zarówno w stadninach, podczas licznie organizowanych pokazów, jak i na ulicach Osijeku, gdzie zaprzężone w dorożki obwożą turystów po zabytkowym mieście szczycącym się malowniczą starówką i imponującą twierdzą. Zimową atrakcją pobliskiej miejscowości Djakovo jest Bożonarodzeniowy Bal Lipicański, podczas którego organizatorzy co roku snują barwną opowieść o koniach lipicańskich. To wyjątkowe widowisko muzyczne, zaaranżowane w barokowych dekoracjach, jest niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich miłośników jazdy konnej i historii.

Cuda natury na największym podmokłym obszarze w Europie

Z kolei świetną propozycją dla miłośników natury będzie wizyta w parku przyrody Kopački Rit, który jest uznawany za skarb przyrodniczy Slawonii, zachwycając bioróżnorodnością flory i fauny. To obszar bagienny przy ujściu Dravy do Dunaju, niedaleko Osijeku, o powierzchni 238 ha, który ze względu na niedostępność i zagrożenie powodziami pozostał w stanie nienaruszonym od najdawniejszych czasów. To jeden z największych naturalnych obszarów bagiennych w Europie, który oferuje wiele możliwości kontaktu z naturą: szlaki piesze, wodne i rowerowe. Rekomendowanym sposobem poznawania piękna tego terenu jest wycieczka niewielkim statkiem wycieczkowym, który jest w stanie wpłynąć nawet w płytkie, bagienne odnogi.