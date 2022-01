Słowackie Tatry tej zimy? Czemu nie

5,5-kilometrowa trasa carvingowa, znakomite restauracje oraz trasa slalomowa z pomiarem czasu- to właśnie znajdziesz w Tatrzańskiej Łomnicy. Wybierasz się na ferie z dziećmi? Koniecznie odwiedź teren Jeziora Szczyrbskiego. Fantastycznie przygotowane 9 km tras zadowoli całą rodzinę. Dla początkujących i maluchów znajdziesz ogrodzone place do nauki jazdy na nartach, a dla tych spragnionych wymagających atrakcji nowoczesny snowpark. Miłośnicy biegówek mają tu do dyspozycji ponad 20 km tras biegowych, z którego mogą korzystać przez cały sezon zimowy. Niezależnie od Twojego poziomu, wymarzona trasa czeka na Ciebie!