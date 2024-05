Ślub nago. Europejska wyspa kusi zakochanych nudystów

Plaża Is Benas na włoskiej Sardynii od dawna przyciąga naturystów. Władze postanowiły pójść o krok dalej i udostępnić rajski zakątek na miejsce do nagich ślubów. - Jeśli ludzie chcą wziąć ślub nago, mogą to zrobić - mówi Luigi Tedeschi, burmistrz pobliskiego miasta San Vero Milis.