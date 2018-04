Śmieci to ogromny problem w Tatrach. W tym roku znów odbędzie się wielkie sprzątanie

Przy szlakach leżą opakowania po batonach, a nawet zużyte pampersy, a w Morskim Oku pływają plastikowe butelki. Turyści bezmyślnie zaśmiecają góry. Akcja Czyste Tatry ma zmienić ich świadomość. O to samo od lat walczy TPN.

Świadomość turystów jest często uboga, przyznaje TPN (Grzegorz Momot, PAP)

Informacje odnośnie zachowania się na terenie parku, znajdują się wszędzie. Na stronie internetowej, na tablicach przy szlakach oraz na ulotkach, które rozdawane są turystom, także w języku angielskim. To wciąż za mało.

- Niestety świadomość turystów jest czasem bardzo uboga – przyznaje Wirtualnej Polsce Edward Wlazło, komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Idą nad Morskie Oko, niosą ze sobą puszkę piwa czy coli i wyrzucają ją, a taka puszka rozkłada się do 300 lat. Jeżeli pracownicy parku tego nie posprzątają, to zalega – dodaje.

Komendant podkreśla, że strażnicy cały czas starają się zwracać uwagę turystom, niestety często spotyka się to z nieprzychylną reakcją.

- Na moich oczach mężczyzna wyrzucił puszkę po piwie. Zapytałem, dlaczego tak zrobił. Powiedział tylko "to ja tu już więcej nie przyjadę". Na moje oko, był to mężczyzna wykształcony, w poważnym wieku, a zachował się jak dzieciak – mówi Wlazło. - Niestety mentalność społeczeństwa jest, jaka jest. Ludzie różnie reagują, gdy strażnik chce grzecznie zwrócić uwagę. Zdarza się, że reagują krzykiem, hałasem, czasem wulgarnie. Na szczęście jest to sporadyczne.

Od kilku lat Tatry pomagają sprzątać wolontariusze w ramach projektu Czyste Tatry. Wystartował w 2012 r., w czerwcu odbędzie się już po raz siódmy. Do tej pory wzięło w nim udział przeszło 12 tys. osób, które zebrały łącznie ponad 4500 kg odpadków. Rejestracja wolontariuszy na tegoroczną edycję rusza 22 kwietnia, czyli tradycyjnie w Międzynarodowy Dzień Ziemi. Finał projektu zaplanowano na 29 i 30 czerwca.

– Przede wszystkim chcemy zmieniać świadomość ludzi. Posprzątanie śmieci pozostawionych na szlakach jest oczywiście celem przewodnim projektu, ale w rzeczywistości to środek, który ma doprowadzić do zmiany złych nawyków. Liczę na to, że w czerwcu ponownie spotkamy się z tysiącami wolontariuszy i przykład z Tatr popłynie w całą Polskę – mówi Rafał Sonik, pomysłodawca i organizator projektu.

– Idea Czystych Tatr wzięła się z doświadczeń osobistych. Kiedy zabierałem znajomych z zagranicy w nasze góry, wciąż natrafialiśmy na porozrzucane pety czy butelki. W Szwajcarii czy Niemczech tego nie było. Dlatego, kiedy zrodził się pomysł posprzątania Tatr od razu poczułem, że to jest to, że trzeba to zrobić – dodaje.

Tatrzański Park Narodowy nie czeka tylko na akcję, która jest raz w roku. Także kładzie duży nacisk na edukację przyszłych pokoleń. - Organizujemy spotkania w szkołach. Mamy cały zespół, który zajmuje się uświadamianiem dzieci i młodzieży. Chcemy dotrzeć do ludzi, żeby podnieść ich świadomość przyrodniczą – mówi Wlazło. – TPN działa prężnie i jest to dobrze zorganizowane. Teraz pozostaje liczyć na dobrą wolę osób, które są na szkoleniach – kończy komendant.

