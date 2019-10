Śmiercionośne miasto. To wcale nie jest scenariusz horroru

Większość mieszkańców miasteczka Wittenoom, położonego w zachodniej Australii, nie żyje lub cierpi na nieuleczalną chorobę. Wszystko to przez złoża rakotwórczego minerału. Zostały już tam tylko 3 osoby.

To były złote czasy dla Wittenoom. Chętnych do pracy nie brakowało, kopalnie zatrudniały nawet 7 tys. pracowników. Pozostali mieszkańcy pracowali w sklepach, restauracjach, kawiarniach i innych miejscach, które napędzały lokalną gospodarkę.

W latach 60. odkryto złoża azbestu w Afryce Południowej , co spowodowało gwałtowny spadek cen tego minerału. Ponadto tańsze okazało się wydobywanie go na Czarnym Lądzie niż w Australii. Niedługo później naukowcy ogłosili, że azbest niebieski jest jednym z najgroźniejszych minerałów. Bliski kontakt z tym surowcem powodował długotrwałe choroby, w tym nowotwory. Co ciekawe, o zagrożeniach spowodowanych bliskim kontaktem z azbestem mówiono już w latach 40., ale brakowało dowodów popartych badaniami.

Łącznie zdiagnozowano tam ponad 700 przypadków mezoteliomy. Jest to nowotwór złośliwy, najczęściej atakujący otrzewną oraz opłucną, który następnie rozprzestrzenia się na inne części ciała. Szacuje się, że w samym miasteczku z powodu bliskiego kontaktu z azbestem zmarło ok. 90-100 osób. Ile było zgonów wśród osób, które opuściły to miejsce? Tego do dziś nie zweryfikowano.