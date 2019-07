Śmiertelna choroba XXI w. Nazywa się "idealne selfie"

Od lat trąbi się o niebezpieczeństwach związanych z chęcią zrobienia doskonałego zdjęcia i uprasza się turystów o zachowanie zdrowego rozsądku podczas wakacji. Ta zgubna moda pochłonęła już co najmniej 259 osób, a może ich być znacznie więcej.

Grupa badawcza z All India Institutes of Mecical Sciences (AIIMS) zrzeszająca uczelnie medyczne z New Delhi postanowiła przeanalizować wypadki, do których doszło podczas robienia selfie. Zbadano doniesienia prasowe o śmiertelnych przypadkach od października 2011 r. do listopada 2017 r. Okazało się, że śmierć spowodowaną próbą zrobienia zdjęcia poniosło aż 259 osób. Mężczyźni stanowią 72 proc. ofiar, a znaczna część z nich to osoby, których wiek nie przekraczał 30 lat.