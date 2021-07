Softshell - czym jest oraz jakie są rodzaje?

Czym dokładnie jest softshell?

Kurtki softshellowe są wykonane z trzech głównych warstw: elastycznej tkaniny poliestrowej, membrany oraz cienkiego polaru. Są one lekkie, oddychające, wiatroszczelne, a także wodoodporne. W związku z tym, spokojnie można zaliczyć je do odzieży outdoorowej i sportowej. Ze względu na sporą odporność na warunki atmosferyczne, tego typu kurtki są wprost idealnym wyborem do uprawiania takich sportów, jak: wspinaczka górska, jazda na nartach, jazda na rowerze czy bieganie (przykładowe kurtki softshell - sklep.jack-wolfskin.pl). Warto również wspomnieć, że kurtki typu softshell mogą być noszone zarówno w celu ochrony przed deszczem lub wiatrem (wiosną, latem), jak również stanowić środkową warstwę izolacyjną w chłodniejsze dni. Zaprojektowane są one bowiem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę ciała, a tym samym - chronić przed przegrzaniem podczas aktywności fizycznej. Warto także nadmienić, że softshell to nie tylko kurtki, bowiem w podobny sposób wykonywane są także niektóre spodnie sportowe.