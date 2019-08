Specjalna promocja. Linie lotnicze rozdają bezpłatne bilety

W ramach obchodów "Zielonego Tygodnia" Frontier Airlines ogłosiło, że każda osoba o nazwisku Green lub Greene ma prawo do bezpłatnego lotu krajowego z przewoźnikiem. Oferta zawiera jednak kilka zastrzeżeń.

Największym jest to, że uprawnieni uczestnicy muszą wyruszyć w podróż w jedną lub w dwie strony w dniu 13 sierpnia 2019 r. Jeśli rezerwują lot w obie strony, aby skorzystać z promocji muszą wrócić do 20 sierpnia do godziny 23:59.