Specjalne rejsy dla Afroamerykanów. Innowacyjny pomysł

Patricia Nicholson Yarbrough zdała sobie sprawę, że podróżujący Afroamerykanie potrzebują przewodnika dostosowanego do ich narodowej kultury. Dlatego kilkadziesiąt lat temu postanowiła to zmienić.

Dziennikarz z travelnoire.com przeprowadził wywiad z Patricia Nicholson Yarbrough, która wprowadziła na rynek Blue World Travel Corp specjalne wycieczki dla Afroamerykanów. Yarbrough stworzyła rejsy Festival at Sea. To pełne statki czarterowe oferujące rozrywkę na najwyższym poziomie, kursy zumby, speed dating, turnieje golfowe, rodzinne i wiele innych.

Pomysł zrodził się, aby założyć afroamerykańskie grupy, po to aby czuły się swobodnie. Główną powódką jest kultura. Yarbrough chce aby grupy uczestniczyły z zaangażowaniem w rejsie. Jako przykład podaje kluby. Kiedy wchodzisz do nich i tańczysz do kilku piosenek, a potem zaczyna grać "Achy Breaky Heart" to ludzie siedzą godzinami czekając na piosenki, do której chcą tańczyć.

Patricia Nicholson Yarbrough wyznaje "Każdego roku Festival At Sea organizuje loterię i aukcję, aby zebrać pieniądze dla afroamerykańskich studentów. Blue World szacuje, że w ciągu ostatnich 27 lat 400 000 dolarów zostało przekazane do fundacji United Negro College Fund". Ponadto Festival At Sea ma program darowizn dla dzieci, w którym każdy pasażer jest proszony o przyniesienie co najmniej jednej nowej książki dla dzieci. Następnie są one przekazywane do szkół, bibliotek lub organizacji charytatywnych, takich jak Czerwony Krzyż".