Spędziłam jeden dzień w Zakopanem w środku ferii. "Tego się po Polsce nie spodziewaliśmy"

Okazuje się, że to turyści z Katowic, którzy przyjechali tym samym pociągiem, co ja. - Do Zakopanego wpadliśmy na jeden dzień. Wczoraj za to byliśmy nad morzem - opowiadają. Okazało się, że korzystają z biletu trzydniowego na pociągi i za 119 zł przemierzyli Polskę od Śląska przez Bałtyk po Tatry. - W planie po Gubałówce mamy termy, a potem już wracamy do domu. Ostatnio zrobiliśmy podobnie, też wpadliśmy na jeden dzień, tylko wtedy wybraliśmy się na Kasprowy - mówią.