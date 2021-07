WP Turystyka Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Źródło: Materiały prasowe

"Czwartą sceną będzie ta w Netto Arenie, na której przed Cleo wystąpi zespół Sound'n'Grace. Artystycznie będzie się działo bardzo dużo"– mówi Robert Grabowski, rzecznik prasowy Szczecińskiej Agencji Artystycznej. – "Jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie w tym programie." Materiały prasowe Spotkajmy się na Żaglach! Źródło: Materiały prasowe Na plac Mickiewicza powróci uwielbiana przez najmłodszych Strefa Dziecięca. To tam maluchy będą mogły wziąć udział w warsztatach, koncertach, pokazach tanecznych czy zawodach sportowych. Podczas żeglarskiego święta nie mogło zabraknąć u nas także orkiestr dętych. W sobotę i niedzielę na scenie na Łasztowni będzie odbywać się IV Festiwal Orkiestr Dętych Szczecin 2021 o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. Akustyczeń na Żaglach? Czemu nie?! Przez trzy wieczory nieoczywiści artyści będą prezentować się na Łasztowni. Ale Żagle to nie tylko teren Łasztowni i Wałów Chrobrego. Z tym żeglarskim wydarzeniem zawędrujemy aż do Netto Areny, gdzie w koncercie specjalnym wystąpi dla szczecińskiej publiczności Cleo! Koncert odbędzie się w sobotę, 31 lipca o godzinie 18.00. Bilety do nabycia http://bit.ly/CLEO_ZAGLE Co jeszcze czekać będzie na nas na lądzie? Strefa Animacji Czysta Odra w Szczecinie, Festiwal Smaków Foodtrucków, Jarmark pod Żaglami, wesołe miasteczka, Miejska Strefa Letnia czy nowa Craft Beer Zone, do której zaprosiliśmy rzemieślnicze browary z całej Polski, których oferty będą bardzo ciekawe. Już dzisiaj gwarantujemy, że wszystkie wydarzenia będą zorganizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi, bo zdrowie i bezpieczeństwo uczestników jest dla nas najważniejsze. "Już w ten piątek ubierzemy Marynarza w strój reprezentacji, co będzie sygnałem dla mieszkańców i turystów o nadchodzącej imprezie. Kolejnym ciekawym działaniem jest konkurs dla szczecińskich przedsiębiorców „Nastrój się na żagle”. Zapraszamy do przystrajania swoich witryn, im będzie ich więcej tym lepiej. W niedzielę, o 9 rano zapraszamy na wyścig – Bieg pod Żaglami" – mówi Leopold Korytkowski, dyrektor turystyki i wydarzeń w spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. – "W kwestii bezpieczeństwa maksymalnie rozpraszamy wydarzenie, na wejściach będą dostępne stacje ze środkami dezynfekującymi. Ale musimy też pamiętać o naszej samoświadomości i utrzymywaniu dystansu." Regaty Żagle 2021 będą wydarzeniem wieńczącym dwuetapowe Regaty Bałtyckie, które lada dzień się rozpoczną. 16 lipca rozpoczną się Regaty Bałtyckie, podczas których jednostki będą rywalizować ze sobą na dwóch etapach. Tallinn – Kłajpeda oraz Kłajpeda – Szczecin. Łącznie w obu rejsach do przepłynięcia będzie około 500 mil morskich. "Reprezentacja Szczecina już wypłynęła na te regaty i jest już w drodze do Tallinna. Głównym gościem i największym żaglowcem, który do nas wpłynie w piątek będzie Dar Młodzieży, jednostka szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Po raz pierwszy przypłynie z Rosji Krasotka" – mówi Jerzy Raducha, wicedyrektor ds. organizacji imprez i współpracy międzynarodowej Centrum Żeglarskiego. ­– "Niestety, przepisy sanitarne na ten moment nie pozwalają na otwieranie pokładów dla zwiedzających." Do Szczecina wpłyną m.in. Fryderyk Chopin, Generał Zaruski, Atyla (Hiszpania), Shtandart (Rosja), Brabander (Litwa), które wezmą udział zarówno w jednym etapie jak i w całych regatach. I to właśnie na hiszpańskiej jednostce zostanie zorganizowany wyjątkowy koncert gitarowy Krzysztofa Meisingera. 28 lipca rozpocznie się budowa mostu pontonowego Zmiany w organizacji ruchu Największe wydarzenia w naszym mieście zawsze wiążą się ze zmianami w organizacji ruchu i transportu zbiorowego. Część ulic będzie zamknięta, a na trasach pojawią się dodatkowe autobusy i tramwaje. Wszystko po to, aby ułatwić mieszkańcom komunikację z terenem wydarzenia i zapewnić im sprawny powrót do domu. Prosimy kierowców i pasażerów o zapoznanie się z tym, co czeka ich w czasie Żagli 2021. Czasowa organizacja ruchu trwająca od środy 28 lipca do wtorku 3 sierpnia podzielona zostanie na kilka etapów. "Nowością w tym roku jest to, że utrzymujemy ruch w ciągu ulicy Jana z Kolna. Na odcinku od ulicy Kapitańskiej do Trasy Zamkowej będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zamknięcie ulic będzie podzielone na trzy etapy. Pierwszy rozpocznie się 28 lipca minutę po północy. Największe zamknięcie ulic planujemy w piątek, 30 lipca. Dojazd w rejon zamknięty będzie możliwy na podstawie przepustek – mówi Marcin Charęza, kierownik zespołu ds. organizacji ruchu WGK.­ ­– Najlepszym rozwiązaniem żeby dostać się na teren wydarzenia będzie skorzystanie z komunikacji miejskiej. W ciągu ulicy Jana z Kolna będą kursować tramwaje, więc w samo centrum imprezy możemy dojechać komunikacją miejską." W związku z tym informujemy mieszkańców o możliwości odebrania przepustek. Będą one do odebrania od 21 lipca w biurze wydawania przepustek przy ul. Jana z Kolna 6, w godzinach 10:00 - 18:00. ATRAKCJE ŻAGLE 2021. ŻEGLARSKI SZCZECIN ZAPRASZA Żagle 2021 to wydarzenie, w którym pierwsze skrzypce grają jednostki. W ich towarzystwie będziemy mogli wybierać w różnych atrakcjach i punktach programu artystycznego. 1. STREFA DZIECIĘCA W programie Strefy Dziecięcej znajdziemy spektakle, warsztaty taneczne, morskie animacje, prezentacje grup artystycznych, grup dziecięcych i młodzieżowych, konkursy i zabawy interaktywne. 2. JARMARK POD ŻAGLAMI Na barwnych stoiskach Jarmarku pod Żaglami odwiedzający znajdą m.in. pamiątki marynistyczne, smaczne potrawy i oryginalne wyroby, rzadko spotykane w centrach handlowych. Jarmark pod Żaglami to również wyjątkowa Aleja Artystów, która od lat gromadzi twórców chcących zaprezentować swoje prace i talenty, tworząc wyjątkowe wyroby rękodzielnicze. 3. FESTIWAL SMAKÓW FOOD TRUCKÓW Festiwal po raz kolejny będzie kulinarną podróżą dookoła świata. W restauracjach na kółkach będziemy mogli spróbować dań inspirowanych smakami i kulturami różnych regionów, krajów i kontynentów. 4. WESOŁE MIASTECZKA Dla mieszkańców i turystów, którzy odwiedzą szczeciński finał stworzone zostaną również dwa kolorowe wesołe miasteczka zlokalizowane po dwóch stronach Odry. To właśnie tutaj będziemy mogli dać się ponieść dobrej zabawie i odrobinie szaleństwa! 5. CRAFT BEER ZONE Nowe wydarzenie to także nowości wśród atrakcji. Do strefy piw kraftowych zaprosiliśmy rzemieślnicze browary z całej Polski, których oferty będą bardzo ciekawe. 6. MIEJSKA STREFA LETNIA To właśnie w Miejskiej Strefie Letniej na wyspie Grodzkiej, z widokiem na Wały Chrobrego i najpiękniejsze żaglowce, czekać będzie na uczestników szereg atrakcji, imprez i animacji, które przyciągają w to miejsce zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodych ludzi szukających oryginalnego miejsca na spotkanie ze znajomymi. 7. FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina na dobre wpisał się już w nasz harmonogram. Konkurs został podzielony na występy estradowe, pokaz musztry orkiestrowej, prezentacje orkiestr podczas przemarszu w paradzie załóg. 8. KONCERTY SZANTOWE W wyjątkowej scenerii, bo na jednostkach cumujących przy nabrzeżach rozbrzmiewać będzie muzyka żeglarska i folkowa. Scena szantowa będzie także grała na Wałach Chrobrego. Tuż przy pomniku Centaura. 9. JEDNOSTKI Przy szczecińskich nabrzeżach zacumują jednostki, które będą uczestniczyć w Regatach Bałtyckich. Widok szczecińskich nabrzeży w tak dostojnym towarzystwie to zdecydowanie coś, co warto zobaczyć. Do Szczecina wpłyną m.in. Dar Młodzieży, Fryderyk Chopin, Generał Zaruski, Atyla (Hiszpania), Shtandart (Rosja), Krasotka (Rosja), które wezmą udział zarówno w jednym etapie jak i w całych regatach. 10. CLEO „NA FALI” W sobotę 31 lipca br., w hali Netto Arena w Szczecinie wystąpi Cleo. To będzie wyjątkowy koncert. Specjalnie dla szczecińskiej publiczności Cleo przygotowała premierowe wykonanie nowego utworu pt. „Na Fali”. W piosence bardzo łatwo odnajdziemy szczecińskie inspiracje; wakacje, dobrą zabawę nad wodą i oczywiście żagle. Tekst do piosenki napisała sama Cleo, która zawsze podkreśla, że jest rodowitą szczecinianką. Produkcją muzyczną zajęli się Sylwester Ostrowski oraz Szymon Orłowski. Ponadto w piosence i clipie usłyszymy oraz zobaczymy znanych i lubianych szczecinian; wokalistów Kasię Buję i Konrada Słokę oraz Baltic Neopolis Quartet. 