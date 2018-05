Sprzątacz znalazł fortunę na lotnisku. Ale szefowie pozbawili go złudzeń

Media na całym świecie obiegła informacja o pracowniku południowokoreańskiego portu lotniczego, który znalazł sztabki złota w koszu na śmieci. Sprzątacz miał się stać bogatym człowiekiem. Jednak jego zwierzchnicy wylali mu na głowę kubeł zimnej wody.

Sztabki złota są warte 350 mln południowokoreańskich wonów. To równowartość ok. 1,1 mln złotych). Leżały w koszu na śmieci owinięte w gazety. Policja podejrzewa, że sztabki mogą mieć związek z przestępstwem. Śledczy uważają, że wylądowały w koszu na śmieci, bo ktoś w pośpiechu je wyrzucił, obawiając się złapania.

Początkowo wydawało się, że do sprzątacza uśmiechnęło się szczęście. Zgodnie z prawem stałby się właścicielem złota, jeśli przez pół roku nie zgłosiłby się ich właściciel. O ile policja ma rację i jest nim przestępca, to szanse na to, iż przyjdzie odzyskać skarb, są bliskie zeru. Ale nawet w takiej sytuacji znalazca nie musiał być na przegranej pozycji.

Przepisy przewidują, że także wtedy dostałby pieniądze, choć mniejsze. Znaleźne w Korei Południowej wynosi od pięciu do 20 procent wartości przedmiotu. Daje to maksymalnie 70 milionów wonów (ok. 227 tys. złotych). Teraz jednak już wiadomo, że sztabki złota pozostaną w policyjnym magazynie, a sprzątacz raczej nie rzuci swojej pracy, by beztrosko pojechać w podróż dookoła świata.