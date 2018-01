Standard hotelu czasem zaskakuje. Jak szukać noclegu w hotelu za granicą?

Jeżeli nie wiesz, czym kierować się podczas przeglądania ofert wyjazdowych na tegoroczny urlop, skorzystaj z naszych porad. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszy hotel w interesującej nas lokalizacji – gwiazdki to nie wszystko.

Korzystaj z przedsprzedaży i rabatów i płać mniej za wyższy standard

Turyści najczęściej wybierają hotele 4 i 5-gwiazdkowe, co wynika m.in. ze zmiany terminu, w którym kupują wakacje i z coraz większych oczekiwań - mówi Klaudyna Mortka z serwisu Wakacje.pl , gdzie możemy przejrzeć i wybrać najlepsze oferty wyjazdów z zakwaterowaniem w sprawdzonych hotelach. - Podróżujemy więcej, dzięki czemu wiemy, czego możemy się spodziewać po hotelu z 3 gwiazdkami, a czego po obiekcie z 5. Zdecydowanie więcej Polaków kupuje też wakacje w przedsprzedaży i korzysta z dużych rabatów, co pozwala na rezerwację wyższego standardu hotelu niż gdyby kupili ofertę w sprzedaży regularnej. Jeśli bierzemy pod uwagę hotel 3-gwiazdkowy i niżej, sprawdźmy dokładnie jego położenie. Często są to bowiem hotele miejskie w ścisłych centrach i stanowią świetną bazą wypadową, które sprawdzają się np. na Wyspach Kanaryjskich .

Warto już teraz skorzystać właśnie z wycieczek typu first minute. Świetną okazją jest przykładowo tydzień jesienią na Wyspach Kanaryjskich. Za zakwaterowanie z przelotami z portu lotniczego w Gdańsku , transferami i dwoma posiłkami dziennie na Teneryfie w pięciogwiazdkowym hotelu Best Semiramis zapłacimy 2241 zł od osoby.

Czy kierować się ilością gwiazdek?

Więcej podróżujemy i rośnie nasza świadomość, ale warto za każdym razem sprawdzić lub zapytać kogoś doświadczonego o bazę hotelową w konkretnym kierunku – mówi Klaudyna Mortka. - Takim optimum zawsze będzie hotel 4-gwiazdkowy, przy czym ta sama kategoria w Turcji będzie różniła się od tej we Włoszech . Najbardziej rozbudowaną bazę hotelową spośród tych najpopularniejszych kierunków na wakacje mają właśnie Turcja, Egipt , Dominikana czy Wyspy Zielonego Przylądka . Tutaj hotele z 4 gwiazdkami będą często dużymi obiektami, nawet z kilkoma basenami, a we Włoszech czy w Chorwacji ta sama kategoria będzie oznaczała wysoki poziom, ale w bardziej butikowym wydaniu.

Udogodnienia w hotelach

Wszystkie wymagania gości hotelowych spełnia polecany pięciogwiazdkowy hotel Arcanus Side Resort (ex. Asteria Sorgun), usytuowany na wybrzeżu gorącej Riwiery Tureckiej , nieopodal kurortu Side . Obszerne all inclusive w kilku restauracjach i barach zadowoli osoby w każdym wieku, a baseny, zjeżdżalnie wodne i darmowy serwis plażowy przy niedalekiej plaży zdecydowanie uprzyjemnią pobyt. Dodatkowo sporo atrakcji dla najmłodszych, animacje, aerobik, siłownia, korty tenisowe, łucznictwo oraz sauna w cenie tygodniowych wakacji w Turcji .

Komfort dobrze zorganizowanych wakacji podnosi wygodna formuła all inclusive, która najlepiej sprawdza się, jeżeli większość dni spędzamy w hotelu bądź jego bezpośredniej okolicy. Oszczędzimy wówczas sporo czasu na poszukiwaniu pobliskich knajpek na satysfakcjonującym nas poziomie i z ciekawym menu czy wolnych stolików w restauracjach oraz barach z przekąskami, a także dużo pieniędzy. Przez cały dzień w wyznaczonych, kilkugodzinnych porach w hotelach dostępne są posiłki główne, pomiędzy nimi snack bary przygotowują przegryzki, a bufet deserowy, kawowy i oferta drinków jest obszerna i zachwycająca. Urozmaiconemu menu często towarzyszy także ultra all inclusive, co w praktyce oznacza również darmowy dostęp do wypożyczalni sprzętu do uprawiania sportów wodnych, strefy wellness czy możliwość korzystania z restauracji ala carte częściej niż raz na pobyt.