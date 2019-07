Strajk na lotnisku w Heathrow. Ucierpieć mogą podróżni

Pracownicy lotniska Heathrow, jednego z najbardziej ruchliwych w Wielkiej Brytanii zapowiadają strajk. Są niezadowoleni z obecnych stawek i zamierzają walczyć o wyższe wynagrodzenie. Ucierpieć mogą na tym klienci linii lotniczych.

Protest poprzedzony był ośmioma głosowaniami, w których chęć walki o wyższe wynagrodzenie poparło ponad 4 tys. pracowników lotniska. Akcja planowana jest w dniach 26-27 lipca oraz 5-6,23-24 sierpnia. W wyniku protestu może dojść nawet do zamknięcia lotniska.

- Jesteśmy rozczarowani, że Unite podejmie akcję strajkową. Po tej decyzji będziemy wdrażać plany awaryjne, które zapewnią, że lotnisko pozostanie otwarte i będzie działać bezpiecznie. Będziemy współpracować z naszymi partnerami lotniczymi, aby zminimalizować zakłócenia. Jesteśmy zaangażowani w znalezienie rozwiązania. Zaproponowaliśmy progresywny pakiet płacowy zapewniający co najmniej 4,6-procentowy wzrost wynagrodzenia ponad 70 procent naszych pracowników – zapewnia rzecznik prasowy lotniska Heathrow.

Związek Unite twierdzi, że pracownicy są niezadowoleni z różnic w płacach za wykonywanie tej samej pracy. Nie podoba im się także nagły wzrost zarobków Johna Hollanda-Kaye, dyrektora generalnego Heathrow, którego wynagrodzenie wzrosło z 2,1 mln. funtów (ok. 9 mln zł.) w 2017 do 4,2 mln. ok. (19 mln zł.) w zeszłym roku.