Studnia Jakuba. Niezwykłe kąpielisko w USA

Jacob’s Well znajduje się w okolicy miasta Wimberley, na południu USA. To popularne kąpielisko, do którego tłumnie przybywają Amerykanie. Jak powstało i co się kryje pod przezroczystą taflą wody?

Jacob's Well to tzw. wywierzysko - źródło charakteryzujące się silnym wypływem wód podziemnych (Instagram.com)

Jacob’s Well, czyli Studnia Jakuba to nic innego, jak wrota do największej podwodnej jaskini w Teksasie. Kąpielisko usytuowane jest nad mającym 4 metry średnicy wejściem i stanowi jedno z najpopularniejszych miejsc w okolicy na wypoczynek nad wodą. Turyści opalają się na okolicznych skałach bądź skaczą z nich do zbiornika.

Jacob’s Well to tzw. wywierzysko – źródło charakteryzujące się silnym wypływem wód podziemnych. Podobne zjawisko można zaobserwować w polskich Tatrach – wywierzyskiem jest także Lodowe Źródło w Dolinie Kościeliskiej.

Zdająca się nie mieć końca otchłań ciągnie się pionowo przez ok. 10 metrów, a na jej końcu znajdują się liczne groty, połączone wąskimi korytarzami. Plątanina komór sięga ok. 40 metrów głębokości.

Dzięki zapisom historycznym wiemy, że wypływ wód podziemnych z Jacob’s Well był kiedyś tak silny, że tryskała ona z głębin na wysokość nawet 10 metrów. Takiego zjawiska nie można zaobserwować już od wielu lat i tym samym teren źródła mógł zostać udostępniony turystom.

Niezwykłe podwodne jaskinie kuszą fanów nurkowania – istnieje możliwość zejścia do najwyżej położonych komór. Niestety Jacob’s Well uchodzi za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc do uprawiania tego sportu.

Co najmniej ośmiu nurków zginęło podczas eksplorowania tutejszych grot. Dotąd udało się zbadać cztery komory. Ostatnia ze zdobytych była najtrudniejsza – wymaga przepłynięcia przez wąski korytarz, w którym nurek ledwo się mieści.

