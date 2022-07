Sun Festival, czyli muzyczne święto hip-hopu w Kołobrzegu

Jak wygląda i gdzie odbywa się Sun Festival?

Sun Festival reklamuje się jako największe hip-hopowe wydarzenie tego roku. To odważne posunięcie jak na to, że będzie to pierwsza edycja tego wydarzenia. Zdecydowanie jednak nie jest przesadą, ponieważ na scenie pojawi się prawie 50 artystów! To czołowi polscy raperzy, ale nie tylko, którzy doskonale wiedzą, jak rozbujać publiczność. Mają za sobą dziesiątki występów, dlatego możemy przypuszczać z dużą dozą pewności, że na Sun Festival dadzą czadu! Jeśli chcesz zobaczyć na żywo koncerty największych polskich gwiazd, to wydarzenie z pewnością jest dla Ciebie.