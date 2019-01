Suntago Wodny Świat pod Mszczonowem. Otwarcie największego parku w Europie

Pod Mszczonowem trwa budowa aquaparku. Suntago Wodny Świat będzie największym krytym parkiem wodnym w Europie. Obiekt ma być oddany do użytku jeszcze w tym roku.

W maju 2017 roku ruszyła budowa największego zadaszonego parku wodnego w Europie, który będzie się znajdował we Wręczy pod Mszczonowem. Będzie to największy aquapark w Europie. Od drugiej połowy 2018 r. widać duże postępy w budowie. Pierwszy etap prac zakończy się w tym roku.

"Do tej pory zużyto zużyto 37 tys. metrów sześciennych betonu. To więcej niż przy budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Masa wykorzystanej dotąd stali wyniosła 5 tys. ton. To połowa wagi Wieży Eiffla " - czytamy na stronie.

Suntago Wodny Świat to pierwszy obiekt z projektu Park of Poland, zlokalizowanego między Warszawą a Łodzią. Do szklarni Oprócz aquaparku zaplanowano również oddanie do użytku Suntago Village. Będzie to kompleks domków gościnnych w typie Cabana. Pierwsze sto zostanie udostępnionych razem z Suntago Wodnym Światem.