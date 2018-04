Super miejsca na urlop z Polski z krótkim lotem. W max. 4 godziny będziesz na miejscu

Spośród ciekawych i dostępnych na każdą kieszeń urlopowych kierunków wybraliśmy najfajniejsze rozwiązania z bardzo krótkimi lotami z naszego kraju. Przedstawiamy Bułgarię, greckie Rodos i Turcję - najlepsze oferty tygodniowych wakacji z przelotami.

Bułgaria - króciutkie loty i gwarantowane słońce

Grecja - Rodos w świetnej cenie i tylko w 3 godziny z Polski

Upały nie docierają jeszcze wówczas do wyspy: temperatury oscylują wokół 25 st. C w dzień i 15 st. C nocą. Temperatura wody morskiej to z kolei aż 20 st. C, co przy 10 godzinach pełnego nasłonecznienia na dobę stwarza idealne warunki do korzystania z uroków Grecji. Nie zapomnij spakować kremów z wysokimi filtrami przeciwsłonecznymi i leciutkich ubrań - długie spodnie czy zakryte buty lepiej mieć ze sobą, ale mogą okazać się zupełnie zbędne i przeleżą wyjazd w walizce.