Surowe kary za nękanie turystów w Egipcie. Klamka zapadła

Jeśli miejscowi handlarze będą zbyt nachalni, zapłacą dotkliwą karę. Władze w Kairze wprowadzają nowe przepisy, które mają ochronić turystów i sprawić, by przyjeżdżało ich więcej.

Maksymalna wysokość grzywny to 10 tysięcy funtów egipskich. Jest to równowartość 567 dolarów, czyli prawie 2 tysiące złotych. Kwota jest ogromna dla drobnych handlarzy. Nowe prawo uchwalił parlament.

Kary mają wyplenić agresję skierowaną pod adresem zwiedzających. W Egipcie na porządku dziennym są sytuacje, w których młodzi mężczyźni próbują na silę wcisnąć coś turystom. Robią to niezwykle nachalnie, na granicy przestępstwa. Policjanci zazwyczaj spokojnie na to patrzą.

Kair robi, co może, by ratować przemysł turystyczny. Urlopowicze odwrócili się od Egiptu w 2011 roku po gwałtownych protestach, w których zginęło około 300 osób i obaleniu prezydenta Hosniego Mubaraka. Budżet kraju odczuł to dramatycznie - turystyka to najważniejsza gałąź gospodarki dawnego kraju faraonów.