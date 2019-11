Synagoga w Poznaniu sprzedana. W jej wnętrzu powstanie hotel?

Pomysł przerobienia dawnej świątyni na hotel, znajdującej się na rogu ulicy Wronieckiej i Stawnej krąży już od 10 lat. Niedawno oficjalnie potwierdzono jej sprzedaż. Decyzja miała być podyktowana złym stanem budynku.

Pomysł przebudowy synagogi wzbudził ogromne kontrowersje. "Zdumiewa i oburza mnie fakt, że planuje pani zamienić święte miejsce … w przynoszący doraźne zyski hotel" – pisała o sytuacji Grażyna Banaszkiewicz, dziennikarka żydowskiego pochodzenia. Do szefowej gminy wystosowano list-apel, który podpisało ok. 100 osób.

Dziś jest już pewne. Alicja Kobus zdradza, co stanie się z synagogą. – Powstanie tam hotel. Podobno pierwszy taki w Polsce. W umowie jest też zapis, że część budynku będzie pod zarządem Gminy Żydowskiej. Odkupujemy część od inwestora, która będzie do naszej dyspozycji. Chcemy tam urządzić miejsce pamięci Żydów z Wielkopolski oraz muzeum. Myślę też o maleńkiej synagodze symbolu – mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przewodnicząca poznańskiej gminy żydowskiej. – Bardzo chcę, by ten budynek żył, by były tam organizowane programy edukacyjne.