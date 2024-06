Szaleństwo w Trójmieście. To najbardziej rozchwytywany termin w roku

Noclegi podczas Open'era

Sam organizator festiwalu ma w ofercie domki usytuowane ok. 550 metrów od głównego wejścia. Każdy domek, w którym może zatrzymać się do czterech osób, wyposażony jest w pościel, niewielką komodę, lampkę, wieszak, 2 leżaki oraz przedłużacz z możliwością ładowania telefonów. Koszt to 3740 zł za cały okres trwania festiwalu. Wszystkie miejsca były już jednak kilka miesięcy temu wyprzedane.