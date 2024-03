Szpetne masło czarownicy i galareta z horroru. Te niezwykłe grzyby spotkacie teraz w polskich lasach

Więcej masła od czarownic

Co ciekawe czarownice podejrzewane są nie tylko o produkcję czarnej kisielnicy, ale także śluzowca zaliczanego do protistów. Piankowaty wykwit w intensywnie żółtym kolorze (dla odmiany zwany... masłem czarownicy) podobnie jak kisielnica lubi martwe drewno, jednak w przeciwieństwie do niej - nie jest grzybem. Nie jest też rośliną ani zwierzęciem. Co więcej, ten niezwykły twór "wchłania bakterie, utrzymując w sobie zabójcze stężenia metali ciężkich, głównie cynku. I spaceruje z prędkością do 0,5 cm na godzinę" - czytamy na profilu FB Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Lądek Zdrój.