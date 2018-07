Sztorm na Pomorzu. Wiatr uszkodził molo w Sopocie

Część sopockiego mola została zamknięta dla turystów. Powodem był silny wiatr, który uszkodził pomost.

Piątkowo-sobotni sztorm uszkodził znaczną część sopockiego mola. Szkody nie są poważne, jednak dopóki pogoda się nie zmieni, nie zostaną naprawione. Nad morzem nadal wieje silny, porywisty wiatr. Taka pogoda ma się utrzymywać do połowy następnego tygodnia.

Prognoza pogody nie jest optymistyczna dla mieszkańców Pomorza oraz turystów przebywających nad morzem. Padać ma tam aż do czwartku. W niedzielę w ciągu dnia temperatura w większości miast w kraju wyniesie 18 stopni. Najcieplej będzie w północno-zachodniej części kraju - Szczecinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Tam temperatura wahać się będzie od 19 nawet do 21 stopni Celsjusza. Znaczne ocieplenie nadejdzie we wtorek.