Sztuczne roboty w japońskim hotelu "Henn-na". Obsługa została zwolniona

W 2015 roku w japońskim mieście Sasebo został otwarty hotel "Henn-na". Cały świat żył tą informacją, ponieważ zostały "zatrudnione" w nim roboty. Cztery lata później pojawiły się pewne komplikacje z cybernetyczną obsługą hotelową.

Nazwa japońskiego hotelu "Henn-na" oznacza "dziwny". Odzwierciedla ona innowacyjny obiekt, który w 2015 roku powstał w mieście Sasebo. Obsługa składa się z robotów, przez co koszty pracy zmalały o 90 proc.

Nietypowy hotel został otwarty na terenie parku rozrywki "Huis Ten Bosch", dzięki któremu goście w Japonii mogą przenieść się do świata Holandii . Znajdują się w nim wiatraki, tulipany oraz kanały.

Na początku zatrudniono w ośrodku 80 robotów, następnie ich liczba zwiększyła się do 243. Przyciągały turystów jak magnes. Każdy chciał, choć jedną noc spędzić w miejscu, gdzie jest obsługiwany przez cyborgi. Okazało się jednak, że w styczniu br., właściciel musiał "zwolnić" połowę z nich. Po czterech latach cyborgi zaczęły komplikować gościom pobyt w hotelu, zwłaszcza w nocy. Roboty uaktywniały się na chrapanie i dopytywały, czy potrzebna jest pomoc.

Kolejną uporczywą kwestią jest to, że cyborgi które miały nosić walizki wizytujących, potrafiły dotrzeć jedynie do co piątego pokoju. Zaczęły również wolniej pracować, ponieważ nie były aktualizowane.