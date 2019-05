Szukają nowych stewardes. Praca marzeń dla kilkuset osób

Kiedyś była stewardesą, dziś sama rekrutuje personel pokładowy. I ma świetną nowinę dla wszystkich tych, którzy marzą o pracy w przestworzach, ponieważ nasz narodowy przewoźnik chce zatrudnić kolejne kilkaset osób. "To wyjątkowa ścieżka kariery, oferująca nie tylko niepowtarzalny styl życia, ale również pozwalająca rozwinąć swoje kompetencje" – mówi Katarzyna Richter z PLL LOT.

"Bycie członkiem załogi umożliwia pracę w międzynarodowym środowisku, bez konieczności przeprowadzania się za granicę" (PLL LOT)

Ilona Truszyńska, WP: Od października ub. r. przeprowadziłaś 520 rozmów rekrutacyjnych i zatrudniłaś blisko 200 osób jako załogę pokładową w PLL LOT. Rekrutujesz dalej. Nasz narodowy przewoźnik wymienia ekipę czy aż tak bardzo się rozwija?

Katarzyna Richter, dyrektor operacyjny LOT Cabin Crew: Zgadza się, rozmowy idą pełną parą. Do końca tego roku planuję zrekrutować 500 członków personelu pokładowego – osób, które nawiążą współpracę z PLL LOT. Tak duże zapotrzebowanie wynika z dynamicznego rozwoju spółki - jednej z najszybciej rozwijających się obecnie linii lotniczych w Europie. W 2019 r. przewoźnik otworzy 12 nowych połączeń i przyjmie 10 nowych samolotów, w tym Boeingi 787, tzw. Dreamlinery, jedne z najbardziej nowoczesnych samolotów na świecie.

Wiele młodych dziewczyn marzy o pracy w chmurach. Gdy pojawia się ogłoszenie o wakatach w Emirates, to właściwie rzucają się jak szalone. Jakie jest zainteresowanie LOT-em?

Praca w liniach lotniczych z Bliskiego Wschodu niewątpliwie budzi zainteresowanie, jednak nie każdy, kto marzy o pracy w chmurach pragnie opuszczać Polskę. Z mojego doświadczenia wynika, że rynek jest wystarczająco duży, jeśli chodzi o kandydatów. Po publikacji ogłoszenia o naborze każdorazowo otrzymuję średnio 700 CV, tak więc zainteresowanie jest niemałe.

Dlaczego praca na pokładzie tak bardzo pociąga?

To wyjątkowa ścieżka kariery, oferująca nie tylko niepowtarzalny styl życia, ale również pozwalająca rozwinąć swoje kompetencje. Umożliwia pracę w międzynarodowym środowisku, bez konieczności relokacji za granicę. Ponadto umożliwia wykorzystanie języków obcych. Nie tylko angielskiego, który jest oficjalnym językiem lotnictwa, ale również bardziej egzotycznych, jak chiński, hindi, japoński czy koreański.

I faktycznie zgłosił się ktoś, kto zna koreański?

Oczywiście! W związku z wykonywaną siatką połączeń, np. rejsy Warszawa-Seul na pokładzie samolotu są członkowie załogi posługujący się lokalnym językiem, w tym wypadku właśnie koreańskim. Dla pasażerów to wygoda porozumiewania się w lokalnym języku, a dla osób, które przez lata rozwijały tę kompetencję językową, możliwość wykorzystania jej w praktyce. Co więcej, członkowie personelu pokładowego, którzy posługują się tego typu językami, otrzymują więcej lotów na Dreamlinerach oraz stały dodatek do pensji w wysokości 1000 zł miesięcznie.

To faktycznie miły bonus. A co jeszcze oferujecie nowym pracownikom?

Wynagrodzenie uwarunkowane od liczby godzin nalotu, bezpłatne szkolenie, umundurowanie, możliwość rozwoju zawodowego oraz korzystania z wielu benefitów, takich jak zniżkowe bilety lotnicze na PLL LOT oraz ok. 20 partnerskich linii lotniczych. Ta praca to także możliwość nadania nowego kształtu dotychczasowej karierze, rozwoju kompetencji w międzynarodowym środowisku i zwiedzania wielu niezapomnianych miejsc na świecie.

Rekrutacja wygląda jak typowa rozmowa o pracę? Pytacie o największe sukcesy i o to, gdzie kandydaci widzą się za 10 lat?

Proces rekrutacji jest wieloetapowy. Po publikacji ogłoszenia analizujemy aplikacje. Osoby, które pomyślnie przejdą wstępną selekcję są zapraszane na spotkania rekrutacyjne. Podczas spotkania odbywa się prezentacja, w trakcie której kandydaci dowiadują się istotnych informacji na temat wymagań firmy, warunków współpracy oraz szkoleń wstępnych dla członków personelu pokładowego. Po prezentacji odbywa się proces rekrutacji, składający się z egzaminu z języka angielskiego, oceny kompetencji oraz indywidualnej rozmowy z komisją rekrutacyjną.

Załóżmy, że ten wywiad przeczyta ktoś, kto niedługo ma z tobą rozmowę o pracę. Jakich pytań może się spodziewać?

Zdarzają się pytania dotyczące floty PLL LOT, siatki połączeń i informacji, które były przedstawiane na prezentacji, np. ile lotów dziennie wykonuje LOT albo jakie destynacje otworzyliśmy w ostatnich miesiącach. Dla dobrze przygotowanych kandydatów nie ma trudnych pytań. Pytania mają na celu lepsze poznanie kandydata i weryfikację jego profilu względem naszych wymagań. Pytamy o doświadczenia zawodowe, sprawdzamy reakcję w niespodziewanych sytuacjach i dajemy przestrzeń na pytania kandydata.

A konkretnie kogo szukacie?

Idealny kandydat to osoba wykazująca się przede wszystkim klasą i elegancją, która wyraża się w sposobie bycia, formułowania myśli i interakcji z ludźmi. Odporność na stres i zdolności komunikacyjne są równie ważne. Aparycja jest niewątpliwie istotnym elementem w tej profesji. Sylwetka musi być proporcjonalna, a wygląd zadbany. Ponadto idealny pracownik dla nas to osoba posiadająca międzynarodowe doświadczenie w obsłudze klienta, potrafiąca współpracować w grupie i gotowa na wszelkie niespodziewane wyzwania, umiejąca dopasować się do zmieniających się warunków i chętna, by pracować w nieregularnych godzinach.

Wiele osób uważa, że stewardesa to podniebna kelnerka, ale są też tacy, którzy doskonale wiedzą, że ta praca daje ogrom możliwości. Osoba z doświadczeniem w liniach lotniczych może być później rozchwytywana?

Uważam, że ta praca daje solidną bazę kompetencji oraz kształtuje charakter w sposób, który umożliwia bardzo szerokie spektrum dalszego rozwoju zawodowego, nie tylko w branży turystycznej cz HoReCa (określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego - przyp. red.). Nie tylko buduje charakter, ale sprawia, że posiadamy przeświadczenie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ponadto uczy wielu nawyków, które przydają się w życiu codziennym, np. negocjacji, umiejętności przeprowadzania trudnych rozmów, opanowania w sytuacjach stresowych, dbania o swoją kondycję fizyczną i umysłową, współdziałania w grupie, zaufania do ludzi, otwartości na świat. Wśród byłych członków załogi są przedsiębiorcy, managerowie, nauczyciele akademiccy czy cyfrowi nomadzi.

Sama przez lata pracowałaś na pokładach różnych linii lotniczych, więc wiesz, co mówisz.

Dokładnie. Moja historia - od stewardesy do dyrektora operacyjnego LOT Cabin Crew to najlepszy dowód na to, że pracownik personelu pokładowego to doskonała, silna baza dla dalszej kariery i rozwoju zawodowego.

Wciąż można się do was zgłaszać? Do kiedy trwa rekrutacja?

Tak. Rekrutacja trwa do końca roku albo do momentu, kiedy pozyskamy 500 nowych członków załogi pokładowej. Aktualne informacje można znaleźć na naszym profilu na Facebooku, a ogłoszenia o pracę na stronie lot.com.