Szukasz ciszy i kontaktu z naturą? Tam warto pojechać

Każdy z nas pragnie czasem uciec od zgiełku miasta i poczuć klimat jedyny w swoim rodzaju. Oto miejsce, które gwarantuje pełnię luksusu w otoczeniu piękna przygody.

Spędzając urlop w Polsce, możemy korzystać nie tylko z agroturystyki, ale także ze wspaniałych hoteli o renomowanej klasie. Takich, które dają możliwość przeżycia głębokiego relaksu bez konieczności organizowania długich wczasów. Bardzo często są to miejsca przyjazne zarówno ludziom biznesu, jak i rodzinom z dziećmi, a także celebrytom, którzy chcą przez chwilę pobyć z dala od blasku fleszy. W końcu odrobina luksusu i wypoczynku należy się każdemu.

Miejsce inspirowane naturą

Chcąc mieć udane wakacje, nie trzeba wcale wyruszać w daleką podróż. Wystarczy kilka godzin jazdy samochodem, by odnaleźć spokój i w pełni móc rozkoszować się atmosferą leśnej okolicy. O jakiej lokalizacji mówimy? Niedaleko Serocka, nad brzegiem Narwi znajduje się Hotel Narvil Conference & Spa – designerskie miejsce biznesowych spotkań oraz indywidualnego relaksu. Cała konstrukcja, jak i wystrój wnętrz są wyraźnie inspirowane lasem i wodą. Wszystko po to, by goście mogli poczuć energię płynącą z natury, a jednocześnie mieli zapewnione wszelkie wygody hotelowe.

Materiały prasowe

Niewątpliwą zaletą tego ośrodka są nowoczesne i stylowe pokoje, utrzymane w ciepłej kolorystyce. W każdym z nich znajduje się minibar oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. Standardowe udogodnienia to oczywiście łazienka z prysznicem, suszarką do włosów i bezpłatnym zestawem kosmetyków. Skoro mowa o pielęgnacji, w hotelu skorzystacie m.in. z profesjonalnych zabiegów w SPA.

Hotel Narvil - Wakacje nad Narwią

Niagara SPA i strefa termalna

Podobno słowo SPA pochodzi od łacińskiej maksymy "sanus per aquam", co oznacza "zdrowie przez wodę". Każdy, kto kiedykolwiek marzył o pobycie w ośrodku odnowy biologicznej, może skorzystać z relaksacyjnych usług w hotelu Narvil Conference & Spa. Taki odpoczynek będzie prawdziwą podróżą do krainy luksusu i niezwykłych zakątków świata. Bujna roślinność wraz z jacuzzi sprawią, że poczujecie się jak w tropikach.

Materiały prasowe

Oprócz tego będziecie mogli skorzystać z kapsuł zabiegowych, a także najwyżej jakości pielęgnacji połączonej z profesjonalnym masażem. Doświadczeni terapeuci, którzy pracują na najwyższej jakości naturalnych kosmetykach, zadbają o wasze potrzeby ciała i ducha. Jedną z ciekawszych rzeczy jest też pobyt w podziemnej strefie saun i łaźni, w której odbywają się holistyczne ceremonie i aromatyczne rytuały. Hotel Narvil Conference & Spa to idealne miejsce, by odprężyć się i zregenerować siły na długi czas.

Materiały prasowe

Regionalne smaki na talerzu

Pobyt w Hotelu Narvil Conference & Spa to nie tylko uczta dla ciała, ale także kubków smakowych. Aruanato ekskluzywna restauracja a’la carte, której menu oparte jest o regionalne produkty najwyższej jakości. W zależności od pory roku, kucharze korzystają z sezonowych składników, co zapewnia wyjątkową jakość i smak każdej potrawy. Specjalnością restauracji jest nowoczesna kuchnia polska – tradycyjne smaki podawane w nowej, intrygującej odsłonie.

Materiały prasowe

W sam raz dla strefy biznesu

Oprócz korzystania z relaksujących zabiegów i wykwintnej kuchni, jest także możliwość zorganizowania wydarzeń biznesowych i bankietów firmowych. Każda sala konferencyjna i jej układ mogą być modyfikowane i zaaranżowane wedle życzenia. Dodatkowo istnieje wariant łączenia pomieszczeń. Przestronne sale są w stanie pomieścić kilkaset osób. Dzięki temu można zorganizować ogromną imprezę czy nawet wydarzenie medialne. Najważniejszym punktem programu jest jednak otoczenie natury. Któż nie chciałby uczestniczyć w evencie zorganizowanym w tak pięknej scenerii, nad brzegiem Narwi?

Materiały prasowe

Rozrywki dla dzieci i dorosłych

Strefa Rozrywki Laguna to miejsce, w którym pogracie w bilard i snooker, a także urządzicie turniej gry w kręgle. Specjalnie dla najmłodszych na jednym z torów umożliwiono podniesienie bandy, dzięki czemu wszystkie kule rzucone przez dzieci trafiają do celu. Wieczorem z kolei dorośli mogą pobawić się w rytmie największych przebojów serwowanych przez doskonałego DJ-a. Przestronny parkiet i wyjątkowe efekty świetlne sprawią, że będziecie chcieli tańczyć na parkiecie do późnej nocy. A na imprezy zamknięte przeznaczono ustronny klub Loch Ness, mający postać salki VIP, wyposażonej w projektor i bar. To idealne miejsce na wieczory kawalerskie i panieńskie w prywatnym gronie.

Materiały prasowe

Doskonale wyposażony Klub Narvilek oraz plac zabaw na świeżym powietrzu to propozycja w sam raz dla dzieci. Pod okiem czujnych animatorów, będą mogły wskoczyć do basenu z piłeczkami, skorzystać ze zjeżdżalni, a nawet pobawić się na wielopoziomowym torze przeszkód. W klubiku znajduje się także 56-calowy ekran z konsolą Xbox oraz modułem Kinect oraz KNOOCKER – interaktywna gra dla dzieci i młodzieży. Technika jest absolutnie dowolna, a wszystkim graczom przyświeca jeden cel – trafić w jak największą liczbę elementów, pojawiających się na ekranie.

Pobyt na luksusowym jachcie

Dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas, hotel przygotował specjalne pakiety. Jednym z nich jest wycieczka atrakcyjnymi ścieżkami rowerowymi wzdłuż Narwi lub spływ samą rzeką na deskach SUP. Miłośnicy luksusu znajdą nad malowniczym brzegiem cichy zakątek – przystań dla jachtów i łodzi motorowych. Po intensywnie spędzonym dniu będziecie mogli odpocząć na znajdującej się tuż obok niewielkiej plaży. Co więcej, za pośrednictwem hotelu istnieje możliwość rezerwacji atrakcji wodnych.

Materiały prasowe

Czy można chcieć więcej? Hotel Narvil przygotował także tematyczne oferty SPA, dostosowane do osobistych potrzeb – Niagara SPA dla rodziny lub dwojga, a także dla przyjaciółek, przyszłych mam czy seniorów. Taki pobyt z pewnością będzie pełen pozytywnych wrażeń i nowych doznań.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl