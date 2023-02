Szusuj za darmo na najlepszych stokach w Polsce

Dlaczego warto skorzystać z oferty Grupy Pingwina pod koniec lutego i w marcu?

Ostatnia grupa dzieci kończy swoje ferie 26 lutego, w związku z tym od 27 lutego stoki powinny się przeludniać, a warunki narciarskie ciągle będą świetne. To okazja, by poćwiczyć jazdę na mniej zatłoczonych stokach. Wtedy szusowanie jest przyjemniejsze, ale i bezpieczniejsze. To także doskonały relaks. Mniejsza liczba turystów to również mniejsze kolejki do wyciągów. Co za tym idzie wszystko przebiega sprawniej i można jeździć niemal bez przerw i długiego oczekiwania. Wszystkie stoki są wyratrakowane, a śniegu jest pod dostatkiem.