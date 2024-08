Szykuje się armagedon. Niespodzianka na koniec wakacji

Szykuje się świetny weekend w całej Polsce

W sobotę i większość niedzieli w całym kraju ma być słonecznie, a słupek rtęci nad morzem będzie pokazywać nawet 28 st. C, w stolicy 32 st. C, a w Zakopanem 29 st. C. Można się więc spodziewać, że popularne miejscowości turystyczne będą pękać w szwach. To, że szykuje się armagedon, widać zresztą w portalach noclegowych. Zarówno w Zakopanem, jak i w Helu czy Sopocie ponad 80 proc. miejsc jest już niedostępnych.