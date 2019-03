Tajemniczy radar w Czarnobylu. Nikt nie wie, po co został zbudowany

Od 8 lat zamknięta strefa w Czarnobylu jest celem wycieczek wielu turystów. Każdy chce zobaczyć na własne oczy rezultaty katastrofy nuklearnej z 1986 roku - a wśród wielu zniszczonych budynków ukrywa się tajemniczy radar Duga.

Choć radar Duga był jednym z najbardziej strzeżonych sekretów, w praktyce można go było zobaczyć z odległości kilkuset metrów. Z dystansu wygląda jak wysoki mur, lecz im bardziej się zbliżamy do tajemniczej konstrukcji, tym więcej szczegółów można dostrzec. Rada składa się z kilkuset anten i urządzeń, których przeznaczenie ciężko stwierdzić na pierwszy rzut oka.

Przez dekady pozostałości po Czarnobylu były niedostępne dla ludzkiego oka. Prawie nikt się nie zapuszczał w tamte rejony, aż do 2011 roku, gdy turyści zaczęli być wpuszczani do zamkniętej strefy. Dwa lata później otworzono także dostęp do radaru Duga, który można zwiedzać z przewodnikiem.