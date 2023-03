Tak wygląda sytuacja w Gdańsku. "To nie miasto, to już mafia"

Sytuacja jest coraz gorsza

- To, co dzieje się od kilku miesięcy w mieście, to przechodzi ludzkie pojęcie. Czy ktoś jeszcze panuje nad urzędnikami, nad tym, co odbywa się w Głównym Mieście? Groźby, jakie otrzymują moi sąsiedzi, pobicia, gwałty i próby morderstw. Historie jak z filmu, a w rzeczywistości to Gdańsk, nasz Gdańsk. A może już nie nasz? - mówi pan Marek w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim.