Tam ukrywał się Michał Anioł. Turyści mogą wejść do środka... ale miejsc brak

W 1530 r. Michał Anioł ukrywał się przed Medyceuszami. Wywodzący się z tego rodu papież Klemens VII skazał go na śmierć za to, że przyłączył się do rewolty republikanów. Niebywałą atrakcją dla turystów jest możliwość wejścia do jego małej kryjówki.