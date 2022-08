Tatuaże okiem jurora

Czy według Ciebie konkursy, takie jak ten w czasie Tattoo Konwentu, są potrzebne?

- "Konkursy na konwencji są czysto rozrywkowym elementem. Publiczność ma okazję zobaczyć na żywo wiele prac, usłyszeć kto i z jakiego studia wykonał dany tatuaż, bez względu na to, czy zostanie on nagrodzony czy nie. Z mojej perspektywy, to najważniejszy argument za utrzymaniem kategorii konkursowych. Jednak dobrze by było dążyć do braku hierarchiczności przy okazji takich wydarzeń, a każda formuła konkursowa z elementem oceny wspiera hierarchię. Sprzęt do tatuowania jest relatywnie tani i dostępny, prosty w obsłudze, a tatuaż obecny w mainstreamie – po prostu modny. Coraz więcej osób tatuuje dorywczo lub zawodowo, a jednak wiele_u młodych tatuatorek_ów świadomie pomija udział w konwencjach i konkursach. Być może czeka nas więc zmiana dotychczasowej formuły" – odpowiada Marcin Pawlus