Tego Polacy mają dość. Najgorsze rzeczy w hotelach

Gospodarze podkreślają, że zdarzają się prośby dziwne lub niemożliwe do spełnienia. "Gość w jednym z ośrodków poprosił, by w jego daniach nie było śladu kminku. Inny gospodarz wskazuje, że gościł turystów, którzy na wyżywieniu chcieli oszczędzić, więc przyjechali do niego z własnymi ziemniakami" - czytamy.