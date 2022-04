The World is Yours – jak przedstawisz się światu?

Po pierwsze - wyrusz w podróż i daj się poznać

Poznajemy Błękitną Planetę, ale ona również chciałaby poznać nas, chciałaby nas zauważyć. Zindywidualizowane walizki podróżne to nie tylko komfortowy sposób zabrania bagażu, ale również rewelacyjna możliwość pokazania siebie i swojego wnętrza. Walizki spod brandu This is me powstały w odpowiedzi na potrzebę konsumentów, jaką jest posiadanie wyjątkowych i unikalnych produktów. To szybkie i łatwe zapewnienie przedstawienia swojej osobowości, a także fantastyczna promocja Twojej marki - tej o nazwie "ja" oraz tej z gotowym logiem. Nie tylko lokalnie, ale przede wszystkim globalnie. Wszak podróżujemy coraz chętniej, coraz częściej i coraz dalej.