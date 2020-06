Tłumy turystów na zamku w Łapalicach. "Policja ani straż miejska nie mogą interweniować"

Brud i niebezpieczeństwo

Rodziny z dziećmi, grupy znajomych, pary i turyści z psami tłoczyli się na terenie zamku. Ludzie spacerowali w najlepsze po niezabezpieczonym terenie, przeciskając się na wąskich schodach i w ciasnych korytarzach. Nikt ze zwiedzających nie miał na sobie maseczki ochronnej ani nawet nie próbował zachowywać 2-metrowego dystansu. Totalny luz, jakby pandemii nigdy nie było, a oni przyszli z wizytą do lunaparku. Brakowało tylko budek z watą cukrową i hot-dogami.

- Ten zamek jest naprawdę pięknym miejscem z ogromnym potencjałem turystycznym, ale póki co panuje tutaj totalny syf i nie ma żadnych barierek ani zabezpieczeń – mówi pani Joanna, turystka. - Ludzie zabierają na wycieczki całe rodziny z małymi dziećmi, a na miejscu czeka na nich pełno szkła, wulgaryzmy wymalowane sprayem na ścianach i rozkrzyczana młodzież. Gmina mogłaby w końcu podjąć jakieś działania, aby przystosować to miejsce do odwiedzin turystów – dodaje.