To ich pomysł na życie. Mogą być całkowicie samowystarczalni

Szwedzka para zbudowała szklarnię wokół domu, aby utrzymać w nim ciepło i uprawiać żywność przez cały rok. Szklarnia utrzymuje dom w temperaturze 15 st. C, nawet jeśli na zewnątrz jest mróz. Dzięki temu, mieszkając w Szwecji mogą uprawiać śródziemnomorskie owoce.

Marie Granmar i Charles Sacilotto dosłownie żyją w bańce, odizolowani od zimna i surowości żywiołów, jednocześnie korzystając w pełni z tego, co natura ma do zaoferowania. Dzięki swojej pomysłowości mogą być całkowicie samowystarczalni, zarówno w kwestii wyżywienia, jak i bezpłatnego "ogrzewania".

To ogromny atut, szczególnie w Sztokholmie, gdzie zima trwa nawet 9 miesięcy w roku. W styczniu średnia temperatura w tym mieście nie przekracza zera. Kiedy na zewnątrz jest -2 st. C, w szklanym ogrodzie szwedzkiej pary może być nawet 20 st. C.