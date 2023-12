To już! Rusza nowe międzynarodowe połączenie PKP Intercity. Szykuje się hit

Ze stolicy przez Czechy i Austrię do Monachium

– W porozumieniu z Kolejami Austriackimi (ÖBB) i Niemieckimi (DB) trasę "nowego" pociągu Chopin wydłużono do Monachium. Oprócz grupy wagonów do stolicy Bawarii będzie prowadził również z Warszawy grupę wagonów do Pragi, przełączaną w Bohuminie oraz grupę wagonów do Budapesztu, która przełączana będzie w Breclaviu - przekazał Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity.