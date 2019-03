Toalety publiczne jak dzieła sztuki. Nie można ich ominąć bez zachwytu

Publiczne toalety to prawdziwa zmora podróżników. Zwykle narzekamy, że jest ich za mało, są zbyt drogie, do tego brzydkie i brudne. Na szczęście "toaletowa rzeczywistość" powoli zaczyna się zmieniać, a na turystycznych szlakach pojawiają się prawdziwe perełki.

Toalety po norwesku

Podróżując po Norwegii z pewnością nie będziemy narzekać na brak pięknych widoków. Podziwiania gór, fiordów czy soczystej zieleni natury nie musimy przerywać nawet korzystając z ubikacji. Przeciwnie. Wiele tutejszych toalet, ze względu na swoje lokalizacje, nie tylko oferuje wspaniałe widoki, ale też pięknie wpisuje się w otoczenie. Najlepszym przykładem jest toaleta w Ureddplassen nieopodal Gildeskal, która została uznana przez brytyjski The Telegraf, za najpiękniejszą publiczną toaletę na świecie. Budynek zaprojektowany przez zespół Haugen/Zohar Arkitekter nawiązuje kształtem do morskich fal, które stanowią jego naturalne otoczenie.

Publiczne WC w Wielkiej Brytanii

Turyści odwiedzający Wielką Brytanię zazwyczaj i tak mają poważny problem z wyborem, które z licznych atrakcji odwiedzić, a które z konieczności pominąć. Aż trudno sobie wyobrazić, by na liście "must see" znalazły się nawet najbardziej wymyślne toalety. Ale może uda się je zwiedzić po drodze do innej atrakcji?