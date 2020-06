Truskawkowa pełnia Księżyca. To już dziś, w piątek, 5 czerwca

Truskawkowa pełnia pojawi się na niebie w piątek, 5 czerwca. To wyjątkowe zjawisko nazywa się też różanym albo gorącym Księżycem. Towarzyszyć mu będzie półcieniowe zaćmienie naszego naturalnego satelity.

5 czerwca, gdy Księżyc będzie wschodził, będziemy mogli obserwować jego półcieniowe zaćmienie. Doskonale widoczne będzie w Afryce, wschodniej Europie, Azji i Australii. Jak podaje "National Geographic", zaćmienie ma się rozpocząć o godzinie 19:46 polskiego czasu, a w Polsce księżyc wzejdzie ok. godziny 20:54.

Moment największego zaćmienia nastąpi ok. godziny 21:45, a zakończy się o 23:04. W tym czasie ok. 57 proc. tarczy księżyca znajdzie się w półcieniu Ziemi. Księżyc w pełnima być widoczny do 7 czerwca. Wtedy zacznie wchodzić w III kwartę.

Truskawkowa pełnia księżyca

Zjawisko różowego Księżyca możemy obserwować jedynie raz w roku, podczas czerwcowej pełni. Mówi się, że ostatni Księżyc wiosny jest truskawkowy, ponieważ występował podczas krótkiego sezonu na truskawki w Ameryce Północnej.

Najbliższa pełnia Księżyca czeka nas 5 czerwca. Znajdzie się on wówczas po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce i dzięki temu będziemy mogli oglądać go w całej okazałości. Pełnia Księżyca ma miejsce co 29,5 dni.

Pełnia księżyca

Pełnia to jedna z faz Księżyca, podczas której znajduje się on w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi. Dzięki tej pozycji Księżyc jest praktycznie w całości oświetlony, co ułatwia jego swobodną obserwację.

Naukowcy twierdzą, że podczas pełni organizm człowieka może różnie reagować na światło Księżyca. Pojawia się bezsenność lub bardzo intensywne sny, a nawet silne pobudzenie seksualne i nerwowość.

Źródło: "National Geographic"

