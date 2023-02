Trzęsienie ziemi w Chorwacji. "Ludzie nauczyli się z tym żyć"

Do trzęsienia ziemi doszło na Morzu Adriatyckim w okolicach wyspy Krk, na głębokości 10 km. Choć epicentrum wystąpiło 21 km na południe od miasta Crikvenica w północno-zachodniej części kraju, ok. 140 km na południowy zachód od Zagrzebia, to wstrząsy były odczuwalne także w Zagrzebiu czy w Rijece.