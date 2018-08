Trzęsienie ziemi w Indonezji. Polacy uwięzieni na Lombok

W niedzielę, 5 sierpnia, trzęsienie ziemi dotknęło Indonezję. Jak poinformowała agencja Reuters, co najmniej 91 osób nie żyje, 209 zostało poszkodowanych. Czworo Polaków nie może się wydostać z wyspy Lombok.

Łapaliśmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy

Jak na łodzi

Udało nam się dotrzeć również do drugiego mieszkańca tej rajskiej wyspy, który podzielił się z nami swoimi wrażeniami, gdy ziemia zaczęła niebezpiecznie drgać.

– Akurat tego dnia miałem wycieczkę, wróciliśmy do hotelu, mieliśmy się właśnie pożegnać z gośćmi, czekaliśmy tylko na moją żonę, która była w toalecie. Wróciła, żegnamy się i nagle trzęsienie ziemi. Minęły sekundy i wszyscy goście z hotelu wybiegli na zewnątrz razem z obsługą, żona złapała mnie kurczowo za ramię z strachu, bo miała złe doświadczenia z dzieciństwa. Nasi goście, jak i inni turyści nie wiedzieli dokładnie, co się dzieje, ziemia zaczęła drgać, bujać pod nogami. Można to porównać do bujania się na małej lodzi, samochód zaczął się trząść i wszystko dookoła, psy zaczęły szczekać w okolicy, ale nic się nie stało, nic nie runęło na ziemię. Wszystko trwało ok. 15 sekund i szybko wróciło do normy. Porozmawialiśmy chwilę i każdy poszedł do swojego pokoju. My natomiast pełni obawy wracaliśmy do domu, zastanawiając się, czego możemy się spodziewać w naszych czterech kątach. Ale nic się nie stało – relacjonuje Damian Giruc, kierowca oraz przewodnik po wyspie Bali.