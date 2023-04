Turkusowa woda i zapierające dech w piersi widoki. Oto mniej znane oblicze popularnej wyspy

Wszyscy, którzy chcieliby chwilowo odpocząć od kąpieli słonecznych, powinni swoje kroki skierować do wyjątkowej atrakcji, która znajduje się pod ziemią. Położone w miejscowości Porto Cristo jaskinie Drach to prawdziwa duma Majorki. Cena biletu wstępu do jaskini to 16,5 euro (około 80 zł).