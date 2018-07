Turkusowe morze, egzotyczny klimat. Odkrycia nad morzem

Turkusowe morze, piaszczyste plaże i kolorowe parawany – wszystkie te elementy układają się w niepowtarzalną całość. Czy to zdjęcie egzotycznych plaż z katalogów biur podróży? A może efekt obróbki graficznej?

Na pierwszy rzut oka, można pomyśleć, że to Karaiby, Dominikana lub jakieś inne dalekie, egzotyczne miejsce. Opis zdjęcia zaskakuje. To Polska, plaża w Kuźnicach na Półwyspie Helskim. A tak wyjątkowe ujęcie to nie efekt pracy grafika, lecz dzieło matki natury zatrzymane w kadrze.