Turyści stoją przed dylematem: jechać do Grecji, czy nie? "Nie wiem jaką decyzję podjąć"

- Na południu wyspy, gdzie aktualnie przebywamy, jest spokój. Sytuacja wydaje się być stabilna, nie ma powodu do paniki. Wszystkie zaplanowane wycieczki na pobliskie wyspy odbywają się zgodnie z planem, a my cieszymy się niesamowitymi widokami i gościnnością tego miejsca. Nie mieliśmy do tej pory żadnych niepokojących informacji ze strony hotelu i mieszkańców, którzy podchodzą do sytuacji bardzo spokojnie - mówią nam autorzy bloga "Norwegia i reszta świata", którzy obecnie przebywają na Korfu.